Балет Львівської опери здобув перемогу на ІІ Всеукраїнському фестивалі-премії ГРА

Модерна постановка «Правда під маскою» Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької, в яку увійшли два балети: «Пульчинелла» та «Весна священна» видатного композитора ХХ століття Ігоря Стравінського, перемогла у категорії «Найкраща хореографічна/ балетна/ пластична вистава» ІІ Всеукраїнського фестивалю-премії ГРА. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Оперного театру.

26 листопада в межах ІІ Всеукраїнського фестивалю-премії ГРА виставу «Правда під маскою» вперше представили на сцені Національної опери України імені Т.Г. Шевченка у Києві. Її чудово сприйняли критики та публіка.

Оголошення результатів премії відбулося 30 листопада у Києві. За підсумками голосування журі вистава Львівської Національної Опери «Правда під маскою» перемогла у фіналі балет «Спляча красуня» хореографа Раду Поклітару та академічного театру «Київ модерн-балет».

Нагадаємо, прем’єра вистави «Правда під маскою» відбулася у жовтні 2018 року. Її створили в межах проєкту Василя Вовкуна «Український прорив». Вистава об’єднує два балети: «Пульчинелла» та «Весна священна» композитора з українським корінням Ігоря Стравінського. Диригент-постановник – американський диригент українського погодження Теодор Кучар.

Ідея створити єдиний цілісний твір, у якому ці два балети з такою різною за стилем музикою є частинами одного дійства, належить італійському хореографу Марчелло Алджері та режисеру, художньому керівнику Львівської Національної Опери Василю Вовкуну.

У головних партіях в балетах виступили провідні солісти балету театру: дипломантка міжнародного конкурсу Ярина Котис і заслужений артист України Сергій Качура.

У концепції вистави прочитуються два основних аспекти життя. «Пульчинелла» – символ реальності (комедія, жарт, віртуальна гра), всього того, що приховане під маскою і готове змінюватися з хитрістю відповідно до обставин.

«Весна священна» натомість є правдивою реальністю, яка живе всередині нас, у глибинних підсвідомих вимірах, і впливає на всі наші рішення. Впродовж вистави змінюється і підхід до хореографії – від класичного балету на пуантах в «Пульчинеллі» до модерної пластики у «Весні священній».

Фото – Львівський оперний театр