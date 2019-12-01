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У Росії в річку впав пасажирський автобус: 19 людей загинуло

Соломія Головіна

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У Забайкальському краї в Росії у неділю, 1 грудня, пасажирський автобус впав в річку Куенга. За останніми даними, в результаті аварії 19 людей загинули, 14 госпіталізовано. Про це повідомляє УП.

 

У пресслужбі МНС Росії розповіли «Інтерфаксу», що, за уточненими даними, загинули 19 осіб, з них двоє дітей. Госпіталізували 14 людей, троє з них у важкому стані.

Всього в автобусі перебувало 43 пасажири і водій.

Аварійно-рятувальні роботи на місці аварії завершено.

Порушено кримінальну справу.

Фото: росЗМІ

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