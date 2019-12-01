Помічника митрополита УПЦ МП затримали з наркотиками

Увечері 29 листопада правоохоронці затримали в одному з відділень пошти у Запоріжжі Євгена Кугатова, помічника митрополита Української православної церкви Московського патріархату Луки (Андрій Коваленко). Він отримав посилку з наркотиками. Про це передає «Громадське».

Цю інформацію повідомило місцеве видання «061», а згодом підтвердив сам митрополит.

За інформацією видання, Кугатова затримали на пошті, де він отримав посилку з Черкас. У посилці поліція знайшла наркотики, попередньо це амфетамін.

Згодом у поліції заявили, що вилучили у служителя УПЦ МП 1 грам наркотичної речовини, за цим фактом порушено справу за частиною 1 статті 309 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту» Кримінального кодексу.

Завідувач Канцелярії Запорізької єпархії УПЦ МП Геннадій Єлін оприлюднив заяву митрополита Луки з цього приводу. Той підтвердив, що його помічника затримали правоохоронці, й розповів, що знав про наркозалежність Кугатова.

«Для мене і для всієї нашої пастви це важкий удар. Священнослужитель будь-якого рангу повинен бути прикладом для парафіян і зразком духовного життя», – йдеться у заяві.

Лука запевнив, що його помічник хотів позбавитися від наркозалежності й сам митрополит допомагав йому у цьому.

За словами митрополита, тепер щодо Кугатова ухвалять «всі необхідні дисциплінарні заходи».

«Він також повинен відповісти за законом й перед органами правопорядку», – додав Лука.