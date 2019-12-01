Каплиця Боїмів почервоніла: пам’ятку підсвітили у день акції проти смертної кари

У Львові вже 10 років поспіль 30 листопада каплицю Боїмів підсвічують у червоний колір, пам’ятаючи про мільйони жертв нелюдських ідеологій, та виступаючи на захист людського життя. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Із 2010 року Львів став першим містом в Україні, яке приєдналося до щорічної акції «Міста за життя – міста проти смертної кари». Акцію організовує спільнота святого Егідія.

Одним із важливих напрямів роботи Асоціації «Спільнота Святого Егідія» є боротьба за відміну смертної кари в усьому світі. У XXI столітті смертна кара залишається жахливим пережитком минулого, що дозволяє санкціоноване вбивство з боку держави і порушення прав людини. Діяльність Спільноти реалізується в кількох напрямах:

– асоціація веде боротьбу за відміну смертних вироків для засуджених. Завдяки цій діяльності були скасовані смертні вироки для людей, засуджених в Америці, Азії та Африці;

– спільнота ініціювала проведення Міжнародного дня боротьби проти смертної кари, що відзначається щороку 30 листопада.

Важливою акцією культурного характеру, проведення якої ініціювала Спільнота, є кампанія «Cities for Life» («Міста за життя»), в якій беруть участь понад 2000 міст в усьому світі, символічно освітлюючи важливі споруди міста, щоб нагадати про проблему.

Свято відзначається на честь першої відміни смертної кари в європейській державі. 30 листопада 1786 року указом Петра Леопольда Йосипа Габсбурга смертна кара була скасована у Великому герцогстві Тосканському – державі, що існувала в центральній Італії з 1569 до 1859 року.