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Канадські студенти вимагають звільнити викладача, який вважає Голодомор в Україні «міфом»

Соломія Головіна

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Деякі студенти Альбертського університету в канадському Едмонтоні вимагають звільнити викладача, який заперечує факт Голодомору, здійснений радянською владою на початку 1930-х років, повідомила канадська газета The Globe and Mail, передає «Радіо Свобода».

 

Як пише видання, причиною обурення студентів стало те, що доцент Дугал Макдональд у своєму дописі на сторінці у Facebook 19 листопада назвав Голодомор брехнею, буцімто підкріпленою фальшивими фото і повідомленнями, які поширили колишні співучасники нацистів.

У цьому ж дописі Макдональд додав, що прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо «підтримує антикомуністичний, пронацистський міф про Голодомор», намагаючись таким чином «переписати історію».

Українське студентське товариство університету назвало цей допис розпалюванням ворожнечі і заявило, що його автор не гідний бути викладачем.

Дугал Макдональд є активістом Марксистсько-ленінської партії Канади.

Повідомляється, що висловлювання Макдональда також засудив Конгрес українців Канади і Єврейська федерація Едмонтона.

Сам Макдональд у коментарі для ЗМІ заявив, що досліджував Голодомор кілька років і має право на свободу слова.

Альбертський університет у своїй заяві вказав, що погляди пана Макдональда не відображають погляди навчального закладу, але він має право ділитися ними.

Зауважимо, що у листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.

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