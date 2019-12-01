Як рятувальники допомагали вибратися оленю, який провалився під кригу

На Київщині рятувальники витягнули оленя з крижаної пастки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Київській області.

Як зазначається, 30 листопада о 13:10 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що на поймі річки Тетерів Київського водосховища між селами Горностайпіль і Страхолісся олень з природньої фауни потрапив у льодяну пастку. В результаті провалу під кригу тварина не могла вибратись із води пойми р. Тетерів на поверхню льодяного покрову.

Працівниками ФГ «Еко Хауз» було проведено ін’єкцію снодійного, після чого співробітники 41-ДПРЧ смт Іванків зафіксували мотузки за роги оленя та витягли на тверду поверхню. Тварину направлена в ФГ «Еко Хауз» на лікування.

На місці події працювала 1 одиниці техніки, 4 чоловіки особового складу, а також 4 чоловіки ФГ «Еко Хауз» та місцеві рибалки.

Фото: ДСНС України