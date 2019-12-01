Двоє підлітків обстріляли вікна житлового будинку на вулиці Володимира Великого

У Львові обстріляли вікна багатоповерхівки на вулиці Володимира Великогою. Як з’ясувалося, постріли здійснювали двоє неповнолітніх хлопців. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

«Напередодні, близько 15 години, патрульних викликали мешканці будинку з вулиці Володимира Великого і повідомили, що хтось стріляє по вікнах», – мовиться у інформації правоохоронців.

Інспектори встановили, що постріли здійснені з недобудованої споруди, розташованої навпроти, вже на сусідній вулиці Княгині Ольги. Обстеживши закинуту будівлю поліцейські виявили двох хлопців віком 14 та 15 років.

«На запитання, що вони там роблять, відповіли, що вирішили постріляти по пляшках. У молодшого був при собі предмет схожий на пістолет, а також газовий балончик «Терен 4». На місце події викликали маму хлопця, слідчих та експерта», – зазначили у патрульній поліції області.