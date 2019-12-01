ОСТАННІ НОВИНИ

Двоє підлітків обстріляли вікна житлового будинку на вулиці Володимира Великого

Соломія Головіна

|

У Львові обстріляли вікна багатоповерхівки на вулиці Володимира Великогою. Як з’ясувалося, постріли здійснювали двоє неповнолітніх хлопців. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

 

«Напередодні, близько 15 години, патрульних викликали мешканці будинку з вулиці Володимира Великого і повідомили, що хтось стріляє по вікнах», – мовиться у інформації правоохоронців.

Інспектори встановили, що постріли здійснені з недобудованої споруди, розташованої навпроти, вже на сусідній вулиці Княгині Ольги. Обстеживши закинуту будівлю поліцейські виявили двох хлопців віком 14 та 15 років.

«На запитання, що вони там роблять, відповіли, що вирішили постріляти по пляшках. У молодшого був при собі предмет схожий на пістолет, а також газовий балончик «Терен 4». На місце події викликали маму хлопця, слідчих та експерта», – зазначили у патрульній поліції області.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Незвідана Львівщина: перлини, які має побачити кожен
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Незвідана Львівщина: перлини, які має побачити кожен

Палац Бруницьких, церква Архістратига Михаїла, оборонний храм Різдва Пресвятої Богородиці, костел святого Варфоломія, Пі...

Лідер вітчизняного ритейлу безоплатно забезпечує продуктами родини полеглих патріотів
Анастасія ПИЖ
Лідер вітчизняного ритейлу безоплатно забезпечує продуктами родини полеглих патріотів

Війна на Донбасі стала тяжким випробуванням для українського суспільства. Сотні тисяч громадян, серед яких  і мешканці н...

«Передайте 8 гривень за проїзд». «Одіссея» львівською маршруткою подорожчає?
Соломія ГОЛОВІНА
«Передайте 8 гривень за проїзд». «Одіссея» львівською маршруткою подорожчає?

Крокодилячі сльози перевізників, «зашкварні» дискусії, доларовий дощ і шина з написом «Ганьба». Саме у такій атмосфері в...

Продати не своє. За що Садовому вручили підозру?
Львівський портал
Продати не своє. За що Садовому вручили підозру?

Сьогодні, 21 листопада, прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оголосили підозру у зловживанні владою міс...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...