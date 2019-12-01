Audi врізався в дерево: 21-річний водій загинув, у пасажира – перелом хребта

У селі Штуковець Турківського району 21-річний водій Audi не впорався з керуванням і врізався в дерево. Хлопець загинув на місці події, 22-річного пасажира автівки забрали в лікарню. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Аварія сталася 1 грудня близько 03:15 год. 21-річний мешканець м. Турка, керуючи автомобілем Audi 4, не впорався із керуванням і здійснив зіткнення з деревом.

Внаслідок ДТП водій від отриманих травм помер на місці події. 22-річний пасажир автомобіля, госпіталізований в Турківську КЦРЛ з діагнозом: «ЗЧМТ, перелом хребта».

Обставини події встановлюються.