У Миколаївському районі горів сільський продуктовий кіоск

У селі Добряни Миколаївського району в продуктовому кіоску спалахнула пожежа. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.
Повідомлення про займання надійшло рятувальникам 29 листопада о 06:25 год.
Пожежу вдалось повністю ліквідувати о 07:00 год. Вогнем було знищено речі домашнього вжитку на площі 4 м кв. Вдалось врятувати будівлю від повного знищення вогнем.
До ліквідації займання було залучено 3 рятувальника та 1 одиниця спецтехніки. На місці пожежні ніхто не постраждав, причини займання встановлюються.
Фото: ДСНС
Соломія Головіна