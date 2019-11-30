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У Миколаївському районі горів сільський продуктовий кіоск

Соломія Головіна

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У селі Добряни Миколаївського району в продуктовому кіоску спалахнула пожежа. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.

 

Повідомлення про займання надійшло рятувальникам 29 листопада о 06:25 год.

Пожежу вдалось повністю ліквідувати о 07:00 год. Вогнем було знищено речі домашнього вжитку на площі 4 м кв. Вдалось врятувати будівлю від повного знищення вогнем.

До ліквідації займання було залучено 3 рятувальника та 1 одиниця спецтехніки. На місці пожежні ніхто не постраждав, причини займання встановлюються.

Фото: ДСНС

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