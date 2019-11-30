Не лише смачні, а й корисні. Що варто знати про мандарини

Для багатьох прихід зимових холодів асоціюється з приємним ароматом мандаринів удома. Ще б пак, адже починаючи з листопада і до стійких весняних «плюсів» цей солодкий фрукт є завсідником практично в кожному домі. І не дарма, адже крім своїх смакових якостей він має ще й масу корисних властивостей для організму. Про це повідомляє Ukrhealth.net.

Терапевт Наталя Гордієнко розповіла, чому ж такі корисні мандарини, скільки їх можна їсти на добу, а кому варто взагалі відмовитися від цього фрукта.

Головна зброя проти ГРВІ

Мандарини, як, втім, і інші цитрусові, відноситься до багатих джерел вітаміну С (тільки на відміну від більшості – солодкі і смачні). Саме тому ці фрукти незамінні в сезон застудних і вірусних захворювань, адже аскорбінова кислота сприяє виробленню в організмі особливих речовин, завдяки яким зміцнюються захисні сили організму.

Також є в мандаринах і вітамін D. Саме від його нестачі наш організм може страждати взимку через брак сонячного світла, що найперше проявляється у погіршенні настрою, негативних шкірних проявах тощо.

Крім того, мандарини багаті на вітаміни К, В1, В2, а також особливими ефірними оліями, які в сукупності позитивно впливають на еластичність судин. Так що порція цього фрукта в день допомагає запобігти серцево-судинним захворюванням.

Допоможуть при хронічному бронхіті

Мандарини в зимовий час особливо потрібні тим, хто страждає на знижену функцію імунітету (як, наприклад, після перенесеної операції, ГРВІ тощо), а також тим, хто постійно відвідує місця масового скупчення людей (наприклад, школу, університет, користуються громадським транспортом тощо).

Варто до них бути прихильнішими і тим, у кого є схильність до розвитку атеросклерозу і підвищена крихкість судин. Так, завдяки наявності у складі глікозидів, цитрусові допомагають судинам очищатися і підвищують еластичність їхніх стінок.

А ще мандарини особливо корисні пацієнтам із хронічними захворюваннями органів дихання, оскільки містять у складі синефрин. Ця речовина позитивно впливає на бронхи, тому допомагає запобігти загостренню захворювань.

Табу алергікам і хворим на виразку шлунку

У мандаринах міститься висока порція аскорбінової кислоти. Тому навіть маленька часточка цього фрукта може спровокувати важку алергічну реакцію у людей з алергією на вітамін С.

Крім того, через наявність великої кількості кислот у складі плід може стати причиною болючих відчуттів у людей з підвищеною кислотністю шлунка, а також гастритом і виразкою, особливо в період загострення цих захворювань.

Правила вживання

Дітям, незважаючи на їхню любов до яскравих плодів, можна на добу давати не більше двох мандаринок. Все через вміст у фрукті великої кількості вітаміну С (вважається одним із найбільш високоалергенних речовин) та інших кислот. Дорослим з цієї ж причини варто їсти не більше 4-6 штук у день.

Найбільш вдалий час для насолоди цим фруктом – за або через півгодини від основного прийому їжі (так ви зможете сповна почерпнути всі корисні речовини). Ну а якщо у вас на обід (сніданок або вечерю) важкі жирні страви, то, закусивши їх мандаринкою, ви допоможете шлунку швидше перетравити з’їдене.

А ось на порожній живіт мандарини їсти не можна – знову ж, через високу концентрацію кислот у них. Інакше ласощі можуть спровокувати печію або метеоризм.