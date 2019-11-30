Перед Франковим університетом на вірність українському народові присягнули 100 нацгвардійців

У Львові на площі перед Франковим університетом понад сотня нацгвардійців присягнули на вірність українському народові. Про це Львівському порталу повідомила офіцер групи інформації і комунікації військової частини 3002 Національної гвардії України Аліна Новікова.

Вперше перед головним корпусом Львівського національного університету ім. І. Франка нацгвардійці присягнули на вірність українському народові. Понад сотня строковиків та військовослужбовців за контрактом урочисто присягнули стояти на захисті громадян та держави.

На площі перед пам’ятником складали присягу гвардійці 2 Галицької бригади та військової частини 4114. Аби підтримати захисників до Львова приїхали їх близькі та рідні люди. Серед тих, хто присягав, були й жінки. Колишні медики, вихователі, бухгалтери вирішили докорінно змінити своє життя та пов’язати його з Національною гвардією України.

У строю стоїть 19-річна Марина Додчук. Тут, на одній з львівських площ, молода дівчина зробила вибір свого майбутнього. Службу за контрактом поїде проходити у Рівне, у військову частину 3055.

«Я – медик. У Львові проходила курс підготовки і зараз для мене був дуже хвилюючий момент. Присяга – це те непохитне, чого я повинна дотримуватись усе своє життя», – сказала вона.

Не обійшлось і без надзвичайно зворушливих моментів. Один з гвардійців освідчився своїй коханій. У однострої чоловік встав на коліно, та поставив питання: «Чи готова ти прожити зі мною все життя?». На львівській площі прозвучало омріяне «Так».

Фото: НГУ