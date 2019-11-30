374 кг героїну намагалися переправити з України до Німеччини

На кордоні зі Словаччиною вчора 29 листопада, прикордонники Чопського загону спільно з працівниками митниці затримали ватажний автомобіль, в якому виявили 374 кілограми героїну. Про це Львівському порталу повідомили у Держприкордонслужбі України.

Вантажівка прямувала на виїзд з України під керуванням нашого співвітчизника через пункт пропуску «Ужгород». Транспортним засобом перевозився вантаж фанери і за документами його мали доправити в Німеччину.

Під час спільного огляду разом з представниками митниці всередині листів клеєної фанери було знайдено приховані наркотики. Про знахідку також поінформували правоохоронні органи. Загалом зі сховків дістали 374 кілограми наркотичної речовини.