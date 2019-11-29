Знаменитий квартет тенорів LEONVOCI запрошує львів’ян на сольний концерт

Їх голосами захоплюється вся Європа, але на свята вони завжди повертаються додому. Знаменитий квартет тенорів LEONVOCI запрошує львів’ян насолодитися найгарнішими колядками та різдвяними піснями на сольному концерті «Додому на Різдво!». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Так складаються обставини, що 90% концертів гурту LEONVOCI відбуваються за межами України. Тому хлопці вирішили започаткувати традицію святкового різдвяного концерту вдома. Бо це свято є найголовнішим для кожної української родини.

«Програму концерту буде дуже насичена. Від найгарніших українських колядок, які ми будемо співати разом із людьми, до наших коронних пісень, де покажемо віртуозність та особливість голосів гурту LEONVOCI. Також ми ніколи не забуваємо про наших героїв, які стоять на варті наших кордонів, тому у піснях згадаємо про них», – ділиться каже лідер гурту LEONVOCI Назар Тацишин.

Концерт відбудеться в неділю, 29 грудня, у Львівській філармонії, об 19.00.

Цікаво, що на концерті буде спецгість, ім’я якого тримають у таємниці, але відомо, що він став відомим завдяки телевізійному проекту.

Довідково. LEONVOCI – український гурт, заснований у 2015 році Назаром Тацишиним. З італійської та іспанської «Leon Voci» – «Голоси Левів» або «Голоси Львова».

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В репертуарі колективу – оперний спів під класичну музику в сучасній обробці та українські хіти.