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У водія автобуса знайшли валізи з контрабандним одягом

Ольга Денисяка

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Водій автобуса «Варшава-Херсон» намагався сховати від митників декілька валіз з іноземним одягом. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДФС Львівщини.

 

Так, у пункті пропуску «Рава Руська – Гребенне» у багажнику автобуса знайшли майже 170 одиниць жіночого та чоловічого одягу.

Митники повідомляють, що зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ст. 472 Митного кодексу України. Товар вилучили, його вартість буде встановлено додатково, а справу скерують до суду.

Фото: ДФС

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