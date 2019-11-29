У Міжнародний день «Міста за життя» у Львові підсвітять каплицю Боїмів

Завтра, 30 листопада, у Львові підсвітять у червоний колір каплицю Боїмів, аби нагадати про мільйони жертв нелюдських ідеологій, та виступити проти смертних кар – на захист людського життя. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР

Акцію організовує спільнота святого Егідія. Одним із важливих напрямів роботи Асоціації «Спільнота Святого Егідія» є боротьба за відміну смертної кари в усьому світі. У XXI столітті смертна кара залишається жахливим пережитком минулого, що дозволяє санкціоноване вбивство з боку держави і порушення прав людини.

Асоціація веде боротьбу за відміну смертних вироків для засуджених. Завдяки цій діяльності були скасовані смертні вироки для людей, засуджених в Америці, Азії та Африці.

Спільнота ініціювала проведення Міжнародного дня боротьби проти смертної кари, що відзначається щороку 30 листопада.

Важливою акцією культурного характеру, проведення якої ініціювала Спільнота, є кампанія «Cities for Life» («Міста за життя»), в якій беруть участь понад 2000 міст в усьому світі, символічно освітлюючи важливі споруди міста, щоб нагадати про проблему.

Із 2010 року Львів став першим містом в Україні, яке приєдналося до щорічної акції проти смертної кари.