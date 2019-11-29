У Львові під час благодійного аукціону збиратимуть кошти на лікування Павлика Могили

В четвер, 5 грудня, о 17 год. у Proart Gallery, вул. Героїв УПА, 77, в рамках виставки художниці Наталії Поліщук відбудеться благодійний аукціон «Serotonin. Щастя багато не буває», під час якого збиратимуть кошти на лікування Павлика Могили. Про це Львівському порталу повідомили організатори аукціону.

Як повідомляється, Павлик Могила у 2-річному віці випив хімічний мийний засіб, внаслідок чого отримав хімічний опік стравоходу, тож впродовж вже 13 років дитина бореться з наслідками цієї події.

«У нього сформувався рубцевий стеноз стравоходу, він постійно звужувався, виникали проблеми з кишківником. Зрештою батькам довелося звернутись до медиків у Польщі, які змогли на довго позбавити дитину від важких наслідків, але зараз стан Паші знову важкий. Діагноз Павлика — стан після загрудинної товстокишкової пластики стравоходу. Протягом останніх місяців стан хлопчика значно погіршився: наростає слабкість, втрата маси тіла, виникли розлади чутливості в руках та ногах, Павлик перестав самостійно пересуватись, а шлунок став повністю непрохідним. Тепер хлопчик харчується виключно спеціальною харчовою сумішшю, яка була придбана за гроші благодійників. Зокрема, Павло дякує анонімному меценатові, який пожертвував 10 000 грн для купівлі цих сумішей», — йдеться у повідомленні.

Зараз родина Павлика знову покладає великі надії на польських лікарів, які зможуть покращити стан дитини, провівши надскладну та виснажливу операцію з пластики стравоходу. Однак лікування за кордоном занадто дороге для них і, до того ж, воно потрібно негайно, бо щомиті може початись критичне загострення. На перший час знадобиться щонайменше 50 тисяч злотих, тому рідні Павлика Могили і він сам сподіваються, що небайдужі люди допоможуть їх зібрати.

«Дуже просимо допомогти Павлику, адже шанси на одужання після лікування у Варшаві дуже великі», – просять рідні Паші.

Всі кошти від продажу картин буде передано на лікування Павлика. Крім цього, можна надсилати пожертви на картку Приватбанку:

Гривнева: 4731 2191 1931 9980 Поліщук Н.Ю.

та євро: 5168 7573 7322 3660 Парфьонова В.

Виставка, в рамках якої будуть проводити благодійний аукціон Наталії Поліщук. Вона представниця відомих українських митців, член Національної спілки художників України; учасниця 20 художніх пленерів та понад сотню виставок та арт-проектів в Україні, Польщі, Словаччині, Угорщині, та ін; учасниця благочинних проектів та аукціонів на підтримку воїнів АТО, сиріт та важко-хворих діток.

Фото: організаторів