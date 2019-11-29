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У Львові на території ліцею Героїв Крут виявили артилерійський снаряд

Андрій Котенський

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У Львові на території спортивного комплексу виявили застарілий боєприпас. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС України у Львівській області.

 

За даними відомства, вчора о 15:01 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що у Львові на вулиці Пасічна, 68 на території спортивного комплексу ліцею ім. Героїв Крут виявлено предмет ззовні схожий на артилерійський снаряд часів ІІ Світової війни.

Небезпечну знахідку виявили під час земляних робіт, на відстані 50 м від навчального корпусу та 70 м від житлових будинків.

Надзвичайники нагадують, що боєприпаси часів війни, незважаючи на розміри та значний вік, вкрай небезпечні. Натрапити на них можна в різних місцях. Тому, в таких випадках необхідно бути вкрай обережними, в жодному разі не чіпати предмет, схожий на боєприпас, а тим паче, не намагатися його вилучити та перенести. Про знахідку необхідно терміново повідомити місцеві органи влади або Службу порятунку за номером «101».

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