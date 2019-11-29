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У Львові чадним газом отруїлася 19-річна дівчина

Вероніка Рой

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Сьогодні о 00:05 год. у в м. Львів на вул. Залізничній, 14а отруїлася чадним газом 19-річна місцева мешканка. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

 

Постраждалу в стані середнього ступеня важкості госпіталізовано в Львівську обласну клінічну лікарню.

«Квартира обладнана газовою колонкою. Працівниками ВАТ «Львівгаз» припинено подачу газопостачання до газової колонки. Обставини події встановлюються», – йдеться у повідомленні.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

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