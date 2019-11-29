Школа в Бірках отримала новий спортзал та футбольне поле 

У селі Бірки Яворівського району урочисто відкрили спортивну залу та поле зі штучним покриттям у НВК «ЗОШ I-III ст.- ДНЗ» ім. Тараса Шевченка. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облради.

Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям розміром 42 на 22 облаштовано в рамках державної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям у регіонах України». Загальна вартість проєкту становить 1 419 895 грн, з яких з державного бюджету – 713 тис. грн, з місцевого бюджету – 707 тис. грн.

Вартість спортивної зали становить 5 млн 400 тис. грн. 2,5 млн грн – кошти Державного фонду регіонального розвитку та 1,5 млн грн – кошти соціально-економічного розвитку місцевого бюджету.

Як відомо, за період 2018-2019 років встановлено у Львівській області 33 таких об’єктів.