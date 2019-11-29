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Шкільні автобуси та STEM-лабораторії: уряд виділить 2 мільярди на модернізацію шкіл в Україні

Вероніка Рой

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Вчора, 27 листопада, уряд ухвалив рішення про спрямування 1,9 млрд грн в освітню сферу в рамках комплексної державної програми покращення якості освіти в школах. Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

 

Особливий фокус на інноваційне обладнання, забезпечення потреб сільських шкіл та дітей з особливими потребами. Для того, діти в сільській місцевості змогли комфортно діставатись навчальних закладів та харчуватись в комфортних умовах буде закуплено близько 430 нових шкільних автобусів та проведено ремонт їдалень. На цепередбачено 400 млн грн.

«Сьогодні ми спрямували майже 801,6 млн гривень на сучасне обладнання та технології. Вже у 2020 році наші школярі, які цікавляться математично-природничими науками, технологіями та технічною творчістю, отримають нове обладнання для кабінетів та STEM-лабораторій», – прокоментував Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук та додав, що Уряд подбав і

Крім цього, для спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів, у яких навчаються діти з особливими потребами, планують придбати обладнання. На це буде спрямовано 55,3 млн грн.

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