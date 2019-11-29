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Rock-H запрошує львів’ян на «Великий зимовий концерт»

Андрій Котенський

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У Львові відбудеться «Великий зимовий концерт» гурту Rock-H. Про це Львівському порталу повідомляють організатори концерту.

 

Традиційний концерт відбудеться, 15 грудня у Львові в нічному клубі «Picasso».

«Уже восьмий рік поспіль у клубі збираються найвідданіші прихильники колективу зі Львова та інших міст і разом співають улюблені пісні», – йдеться у повідомленні.

Лідер гурту Віктор Янцо каже, що це його улюблений формат заходів, коли кожен слухач хотів потрапити саме на твій концерт, знає творчість і любить твою музику. Тоді відбувається найбільший обмін енергією і артисти, і публіка – отримують найбільше задоволення.

Не пропустіть нагоду відвідати цей драйвовий концерт, тим більше музиканти обіцяють прем’єри. Одна з них – це пісня «Не споминай», записана з дівочим хором. Кліп до неї вийде зовсім незабаром.

Запрошені гості – Віктор Винник та гурт «АНЦЯ».

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