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На Сихові під колеса авто потрапила жінка, яка перебігала дорогу разом із дворічним сином

Соломія Головіна

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На проспекті Червоної Калини у Львові 39-річний водій «Рено Кенго» наїхав на 34-річну львів’янку з дворічним сином. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Дорожньо-транспортна пригода сталась 28 листопада близько 17:40 год.

Як зазначили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, жінка разом із сином перебігала проїжджу частину дороги поза пішохідним переходом. Внаслідок ДТП дитину із діагнозом: «забійне садно, гематома чола» після надання допомоги відпущено за місцем проживання, його матір госпіталізовано у травматологічне відділення 8-ої лікарні м. Львова з діагнозом: «ЗЧМТ, струс головного мозку, перелом кісток тазу».

Наразі поліцейські встановлюють обставини події, відкрито кримінальне провадження за  ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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