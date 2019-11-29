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На Львівщині викрили контрабандну схему автозапчастин

Соломія Головіна

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На Львівщині припинили схему контрабандистів, які ввозили автозапчастини, ухиляючись від сплати податків. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

 

Зазначається, що 28 листопада правоохоронці провели декілька одночасних обшуків у офісно-складських приміщеннях підприємствах, за результатами яких вилучено автомобільні запчастини, «чорнові» записи, документи «ТAX-FREE», які підтверджують незаконну діяльність осіб.

При цьому у прокуратурі додають, що йдеться про так зване «човникове» чи «піджакове» переміщення товарів через держкордон, коли фізичні особи переправляють товари подрібненими партіями у межах допустимої неоподатковуваної норми, а потім концентрують значну кількість в обумовленому місці (складі) вже на території України.

«Надалі частину ввезених товарів підприємство реалізовує реальним суб’єктам господарювання за безготівкові кошти та водночас у податковій звітності відображає їх придбання від фірм з ознаками «ризиковості». Внаслідок цього до державного бюджету не надійшло податку на додану вартість та податку на прибуток загальною сумою 7,3 млн грн», – мовиться у повідомленні.

Відповідно до санкції ст.212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів) максимальне покарання – до двадцяти п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскацією майна.

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