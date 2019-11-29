На кордоні затримали крадену іномарку

Прикордонники виявили автівку, яка знаходилася у міжнародному розшуку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Мостиського прикордонного загону.

За даними відомства, вночі на українсько-польському кордоні в пункті пропуску «Шегині», правоохоронці затримали легковик, що був в міжнародному розшуку.

«34-річний киянин на автомобілі «Мазда» української реєстрації повертався з Польщі в Україну. Під час внесення інформації зі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу до бази даних спрацювала база Інтерполу. Прикордонники провели ідентифікацію транспортного засобу в ході якої виявили, що номер кузова автівки були «перебиті», – йдеться у повідомленні.

Запит скерували до Київського Укрбюро Інтерполу та отримали підтвердження, що легковик був викрадений в Україні у 2014 році. Автівку вилучили і передали співробітникам Нацполіції.