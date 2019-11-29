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ЛКП «Лев» запрошує на акційну стерилізацію домашніх котів

Андрій Котенський

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Із 1 до 15 грудня 2019 року в Першій комунальній ветеринарній клініці, що діє на базі ЛКП «Лев», проведуть акційну стерилізацію домашніх котів та кішок. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.

 

Відомо, що згідно з європейськими протоколами, у процедурі стерилізації застосовуватиметься безпечна мультимодальна анестезія. Вартість стерилізації кішки обійдеться у 400 гривень, вартість кастрації кота — 240 гривень.

«Ми, команда ЛКП «Лев», закликаємо усіх відповідальних львів’ян стерилізувати своїх улюбленців та зменшити кількість тварин, що можуть поповнити ряди безпритульних пухнастиків. Любімо тварин відповідально», — наголошують на підприємстві.

Для попереднього запису та уточнення деталей візиту необхідно телефонувати за номером телефону 068−535−4545 та, після прослуховування автовідповідача, натиснути 2. Довідка Львівське комунальне підприємство «Лев» — це ветеринарно-стерилізаційний центр для тварин у Львові. На базі підприємства діє Перша комунальна ветеринарна клініка (ПКВК) для безпритульних та домашніх тварин, а також стерилізаційний центр для безпритульних тварин та Центр адопції (всиновлення) чотирилапих.

Графік роботи ЛКП «Лев»: щодня без вихідних з 8:00 до 20:00. Перша комунальна ветеринарна клініка працює цілодобово. Адреса: Львів, вул. Промислова, 56. Контакти: lkplev@gmail.com; (032) 252−30−41; (068) 535−45−45.

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