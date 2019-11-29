Герой АТО збирає гроші на лікування матері

На Львівщині збирають кошти на лікування матері Героя АТО Лілії Плахтій, яка страждає на множинну мієлому та потребує постійного стороннього догляду. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті внутрішньої та інформаційної політики Львівської ОДА.

За даними відомства, 51-річна жінка проживає у Львові. Після тривалого обстеження їй діагностовано множинну мієлому (дифузна форма ІІІ ст. остеологічне ураження черепа, правої ключиці, грудинного кільця, ребра).

Лілія Михайлівна потребує потребує фінансової допомоги для лікування та постійного стороннього догляду, оскільки є особою з інвалідністю першої групи по зору підгрупа «Б».

Для лікування необхідні дороговартісні препарати. Родина буде вдячна кожному, хто зголоситься фінансово допомогти:

Банківські реквізити:

Одержувач – Плахтій Лілія Михайлівна

Рахунок: 29244825509100

Банк одержувача АТ КБ «Приватбанк»

ЄДРПОУ одержувача 14360570

ЄДРПОУ банку 14360570

МФО – 305299

Призначення платежу: 5168757376394203 Плахтій Лілія Михайлівна, ідентифікаційний номер 2490514741

Контакти: Плахтій Лілія Михайлівна тел.: 0977635825