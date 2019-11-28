Владислав Криклій: «Трафік по дорозі Львів-Краківець зможе розвантажити це сполучення»

Міністр інфраструктури України Владсилав Криклій про дорогу Львів-Краківець, яку планують зробити концесійною:

«Концесія – це завжди не простий проєкт, бо він має мати економічне підґрунтя і ми повинні зрозуміти, скільки це коштуватиме. Насправді, трафік по дорозі Львів-Краківець зможе розвантажити сполучення. А по друге, експлуатацію цієї ділянки ми зможемо здійснювати за рахунок тих, хто буде сплачувати консеціонерку. Я думаю, що протягом наступного півріччя у нас має бути техніко-економічне обгрунтування, щоб ми вже переходили від фази, коли ми говоримо про проєкт, до конкретних економічних розрахунків.

Ми мали зустрічі з представниками великого бізнесу Туреччини та Китаю, які зацікавлені в інфраструктурних концесійних проєктах. З китайцями ми підписали меморандум про будівництво великої кільцевої навколо Києва і хочемо, щоб подібний проєкт по дорозі Львів-Краківець теж мали, але вже з конкретними економічними розрахунками».