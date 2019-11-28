У обмінниках Львова дешевшає євро

Національний банк за вихідні підсилив офіційний курс гривні до долара. Станом на 28 листопада американська валюта залишилася на вчорашньому рівні і встановлена на позначці 23,98 грн за долар. Водночас офіційний курс гривні до євро зміцнів на 2 копійки і встановлений на рівні 26.40 грн. Про це Львівському порталу повідомили в НБУ.

У обмінниках Львова євро подешевшав, а долар фактично без змін. Так, за американський долар зараз дають в середньому 23.90 грн (+-0 коп.), а купують по 24.12 грн (+2 коп.).Натомість євро в середньому купують по 26.30 (-10 коп), та продають по 26.50 грн (-5 коп.).

Злотий по 6.00 – 6.12 грн відповідно.