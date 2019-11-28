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У Новому Роздолі аварія на теплотрасі

Андрій Котенський

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У місті Новий Розділ виникла аварійна ситуація на тепловій мережі, діаметром 600 мм. Керівництво Новороздільської ТЕЦ звернулося до Львова з листом про допомогу. Про це Львівському порталу повідомили у преслужбі ЛМР.

 

За даними відомства, звтра зранку бригади ЛМКП «Львівтеплоенерго» виїжджають у Новий Розділ для допомоги в пошуках місця пориву і ліквідації пошкоджень на трубопроводах.

За словами заступниці міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк, станом на зараз, тепло до помешкань у Новому Роздолі подається. Подаватимуть його і вночі. Натомість, завтра зранку, після локалізації місця пориву, буде перекрито подачу тепла до будинків, які отримують теплопостачання по пошкодженій тепловій мережі. Після проведення ремонтних робіт, подачу тепла буде відновлено.

«Ззавтра зранку у Новий Розділ виїздять бригади ЛМКП «Львівтеплоенерго», для допомоги у пошуку пориву і його ліквідації», — повідомила Ірина Маруняк.

Нагадаємо, теплопостачання у м. Новий Розділ було подано вкінці минулого тижня. Перед тим протягом двох днів бригада ЛМКП «Львівтеплоенерго» допомагали працівникам Новороздільської ТЕЦ ліквідувати пориви на тепловій мережі.

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