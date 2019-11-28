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У Львові відбудеться кампус Open Data Campus. Cities. Як взяти участь?

Вероніка Рой

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Впродовж 7−8 грудня у Львові відбудеться кампус Open Data Campus. Cities. До участі запрошують команди, які розуміють проблеми міста й мають бачення, як їх вирішити, завдяки електронним сервісам, візуалізаціям або медіаматеріалам на основі відкритих даних. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Участь за попередньою реєстрацією безкоштовна.

«У яких школах найкраще навчають? Які вулиці відремонтують цього року? Чи законно розміщені кіоски й реклама на вулицях? Чи ефективно місто керує нерухомістю й землею? Відповіді на ці та інші запитання можна знайти в безмежних масивах міських даних. Для того, щоб дані приносили користь, необхідно створювати прості та зрозумілі сервіси, візуалізації та аналітичні матеріали. Якщо ви прагнете зрозуміти цінність відкритих даних міст та використати їх для вирішення локальних проблем, запрошуємо вас на Open Data Campus. Cities», — зазначають організатори.

Учасники матимуть можливість створити проєкти на основі даних, що оприлюднені на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних, місцевому порталі Львова, а також cекторальних порталах prozorro.gov.ua, spending.gov.ua, openbudget.gov.ua та інших.

Детальна інформація про кампус — на сайті: http://campus.texty.org.ua

Зареєструватись можна за посиланням: http://bit.ly/texty_campus

Дедлайн реєстрації: 3 грудня 2019, оголошення учасників — 4 грудня 2019.

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