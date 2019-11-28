У Львові на 125 тисяч оштрафують власника фаст-фуду за нелегального працівника-іноземця

У Львові власника фаст-фуду оштрафують на 125 190 грн за використання праці неоформленого працівника з Лівану. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ Держпраці у Львівській області.

Під час здійснення інспекційного відвідування у одному із закладів громадського харчування у місті Львові інспектори праці Головного управління Держпраці виявили громадянина Лівану, який виконував трудові функції без належного оформлення трудових відносин. Як пояснив приватний підприємець, також громадянин Лівану, працювати у фаст-фуді йому допомагає його друг, котрий поки стажується.

За фактичний допуск працівника до роботи без укладення трудового договору для суб’єктів господарювання передбачена фінансова відповідальність у вигляді штрафу у розмірі 30 мінімальних заробітних плат за кожного працівника, щодо якого скоєно таке порушення. Станом на сьогодні ця сума складає 125 190 грн.

У Держпраці наголошують, що стажування працівника на робочому місці без оформлення трудових відносин чинним законодавством не передбачене. Крім випадків цільового направлення центрами зайнятості до роботодавців безробітних, які перебувають на обліку для навчання, стажування необхідним роботодавцю посадам з подальшим працевлаштуванням.