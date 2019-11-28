Рейтинг Володимира Зеленського стрімко впав до 52%

Частка українців, які схвалюють роботу президента, зменшилася з 73% – у вересні до 52% станом на кінець листопада. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, передає Львівський портал.

Протягом осені частка тих, хто ставиться до Зеленського позитивно, зменшилась на 20%: 73% в вересні, 66% – в жовтні, 64% на початку листопада, 52% – в кінці листопада.

Частка тих, хто ставиться до президента негативно, протягом осені зростала: 7% в вересні, 9% в жовтні, 12% на початку листопада, 19% в кінці листопада.

Окрім того, в кінці місяця погіршилася оцінка дій президента України порівняно з початком листопада: на 10 процентних пунктів стало менше тих, хто схвалює його роботу (з 64% до 54%), і на 13 процентних пунктів зросла частка тих, хто не схвалює (з 23% до 36%).