Поліцейські розшукали водія, який на трасі Львів-Краковець насмерть збив пенсіонерку та втік

Сьогодні, 28 листопада, близько 7:15 на трасі Львів-Краковець в одному з сіл Яворівського району невідомий автомобіль насмерть збив жінку та втік з місця ДТП. Поліцейський вдалося розшукати водія, котрий вчинив смертельну аварію. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як повідомляється, у результаті наїзду жінка-пішохід від отриманих травм померла на місці аварії. Правоохоронці встановили особу загиблої – нею виявилась 69-річна мешканка Яворівсього району.

«Поліцейські негайно розпочали розшук водія-втікача, до якого були задіяні співробітники Яворівського відділу поліції та працівники інших підрозділів поліції Львівщини. Невдовзі оперативник сектору кримінальної поліції виявив автомобіль «Фольксваген» з характерними пошкодженнями в одному з селищ району, за 15 кілометрів від місця ДТП та повідомив про це у відділ поліції. Правоохоронці затримали автомобіль», – йдеться у повідомленні поліцейських.

Встановлено, що до вчинення наїзду на жінку причетний 58-річний львів’янин, він затриманий в порядку ст.208 КПК України. Невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Досудове розслідування триває.

Фото: поліція