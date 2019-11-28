На «Арені Львів» матч Ліги Європи. «Олександрія» приймає «Вольфсбург»

Сьогодні, 28 листопада, у Львові на стадіоні «Арена Львів» відбудеться матч Ліги Європи з футболу між клубами «Олександрія» (Україна) та «Вольфсбург» (Німеччина). Про це Львівському порталу повідомили у преслужбі ЛОДА.

Початок матчу о 19:55 год. Ця гра буде останньою для українського колективу вдома в межах групової стадії другого за престижністю клубного турніру Європи цього сезону.

Наразі українська команда посідає 4-е місце у групі І, маючи у своєму активі 3 очки. Вольфсбург перебуває на 2-му місці з 5-ма заліковими балами. Очолює групу бельгійський Гент (8 очок), який у 5-му турі на виїзді зіграє проти французького Сент-Етьєна.

Довідково:

«Олександрія» посіла третє місце в чемпіонаті України-2018/19. Це її найвище досягнення за всю історію, яке дозволило напряму потрапити в груповий етап Ліги Європи. Олександрійський клуб вперше грає на цій стадії єврокубку.