ОСТАННІ НОВИНИ

На «Арені Львів» матч Ліги Європи. «Олександрія» приймає «Вольфсбург»

Андрій Котенський

|

Сьогодні, 28 листопада,  у Львові на стадіоні «Арена Львів» відбудеться матч Ліги Європи з футболу між клубами «Олександрія» (Україна) та «Вольфсбург» (Німеччина). Про це Львівському порталу повідомили у преслужбі ЛОДА.

 

Початок матчу о 19:55 год. Ця гра буде останньою для українського колективу вдома в межах групової стадії другого за престижністю клубного турніру Європи цього сезону.

Наразі українська команда посідає 4-е місце у групі І, маючи у своєму активі 3 очки. Вольфсбург перебуває на 2-му місці з 5-ма заліковими балами. Очолює групу бельгійський Гент (8 очок), який у 5-му турі на виїзді зіграє проти французького Сент-Етьєна.

Довідково:

«Олександрія» посіла третє місце в чемпіонаті України-2018/19. Це її найвище досягнення за всю історію, яке дозволило напряму потрапити в груповий етап Ліги Європи. Олександрійський клуб вперше грає на цій стадії єврокубку.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Незвідана Львівщина: перлини, які має побачити кожен
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Незвідана Львівщина: перлини, які має побачити кожен

Палац Бруницьких, церква Архістратига Михаїла, оборонний храм Різдва Пресвятої Богородиці, костел святого Варфоломія, Пі...

Лідер вітчизняного ритейлу безоплатно забезпечує продуктами родини полеглих патріотів
Анастасія ПИЖ
Лідер вітчизняного ритейлу безоплатно забезпечує продуктами родини полеглих патріотів

Війна на Донбасі стала тяжким випробуванням для українського суспільства. Сотні тисяч громадян, серед яких  і мешканці н...

«Передайте 8 гривень за проїзд». «Одіссея» львівською маршруткою подорожчає?
Соломія ГОЛОВІНА
«Передайте 8 гривень за проїзд». «Одіссея» львівською маршруткою подорожчає?

Крокодилячі сльози перевізників, «зашкварні» дискусії, доларовий дощ і шина з написом «Ганьба». Саме у такій атмосфері в...

Продати не своє. За що Садовому вручили підозру?
Львівський портал
Продати не своє. За що Садовому вручили підозру?

Сьогодні, 21 листопада, прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оголосили підозру у зловживанні владою міс...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...