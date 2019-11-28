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Майже 15% українців витрачають на комуналку понад половину доходу сім'ї

Ольга Денисяка

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Близько 14% українців витрачають на оплату послуг ЖКГ більше половини доходу сім’ї. У порівнянні з 2015 роком кількість таких сімей зросла більш, ніж вдвічі – з 6% до 14%, йдеться в соціологічному опитуванні Київського міжнародного інституту соціології, передає Львівський портал.

 

Водночас кількість тих, хто витрачає на «комуналку» від третини до половини доходу збільшилася з 16% до 21%. Відповідно, за чотири роки зменшилась частка тих, хто витрачає до 10% на послуги ЖКГ: з 18% в 2015 році до 12% в 2019. Також зменшилася кількість тих, хто витрачає від 10% до 30%: з 48% до 41%.

Також майже половина опитаних, а саме 45%, сказали, що їхні витрати на оплату послуг ЖКГ у жовтні 2019 року зросли порівняно з жовтнем 2018 року. У 35% респондентів ці витрати не змінилися або зменшилися.

Київський міжнародний інститут соціології провів опитування 22 по 25 листопада методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів серед 1500 респондентів. Похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%. Дані цього дослідження порівнюються с результатами опитувань КМІС, які були проведені з 4 по 7 листопада, з 9 по 11 жовтня, та з 6 по 19 вересня 2019 року.

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