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Львів завтра накриє густий туман: правила безпеки

Ольга Денисяка

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Завтра, 29 листопада, вночі та вранці очікується туман видимістю 200 – 500 м. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС Львівщини.

 

Рятувальники закликають громадян дотримуватися елементарних правил безпеки. Під час керування автомобілем в тумані:

  1. вибирайте швидкісний режим, який забезпечував би своєчасне гальмування перед перешкодою, яка з’явилася зненацька;
  2. користуйтесь протитуманними фарами, якщо ваш автомобіль не обладнаний ними, то ввімкніть підфарники, або ближнє світло фар;
  3. уважно слідкуйте за сигналами автомашин, що рухаються попереду;
  4. не допускайте різкого гальмування без особливих на те причин;
  5. при зупинці, плавно гальмуючи, займіть місце на узбіччі та ввімкніть аварійну сигналізацію, для того щоб позначити габарити вашого авто.

Рятувальники просять відповідально ставитись до власного життя та життя своїх рідних і в разі небезпеки телефонувати до Служби порятунку «101».

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