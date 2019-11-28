Львів завтра накриє густий туман: правила безпеки

Завтра, 29 листопада, вночі та вранці очікується туман видимістю 200 – 500 м. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС Львівщини.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися елементарних правил безпеки. Під час керування автомобілем в тумані:

вибирайте швидкісний режим, який забезпечував би своєчасне гальмування перед перешкодою, яка з’явилася зненацька; користуйтесь протитуманними фарами, якщо ваш автомобіль не обладнаний ними, то ввімкніть підфарники, або ближнє світло фар; уважно слідкуйте за сигналами автомашин, що рухаються попереду; не допускайте різкого гальмування без особливих на те причин; при зупинці, плавно гальмуючи, займіть місце на узбіччі та ввімкніть аварійну сигналізацію, для того щоб позначити габарити вашого авто.

Рятувальники просять відповідально ставитись до власного життя та життя своїх рідних і в разі небезпеки телефонувати до Служби порятунку «101».