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Як у Львові дітей вчили робити святкові пряники

Ольга Денисяка

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Вчора, 27 листопада, працівники соціальних служб організували для дітей майстер-клас із виготовлення пряників «Створи свій унікальний пряник». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Організатори розповіли, що діти стали учасниками програми, в якій кожен проявив свої здібності. Разом з дітьми майстри розфарбовували пряники.

«Кожен маленький учасник майстер-класу отримав солодкий приз, який він сам і створив. Захопливий процес розмальовування пряників дозволив дітям своїми руками створити ексклюзивний пряник, який можна з’їсти, подарувати батькам або один одному», – додали організатори.

  

Фото: ЛМР

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