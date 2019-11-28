Як у Львові дітей вчили робити святкові пряники

Вчора, 27 листопада, працівники соціальних служб організували для дітей майстер-клас із виготовлення пряників «Створи свій унікальний пряник». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Організатори розповіли, що діти стали учасниками програми, в якій кожен проявив свої здібності. Разом з дітьми майстри розфарбовували пряники.

«Кожен маленький учасник майстер-класу отримав солодкий приз, який він сам і створив. Захопливий процес розмальовування пряників дозволив дітям своїми руками створити ексклюзивний пряник, який можна з’їсти, подарувати батькам або один одному», – додали організатори.

Фото: ЛМР