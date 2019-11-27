Уряд призначив мовного омбудсмена

Уряд призначив на посаду уповноваженого із захисту державної мови Тетяну Монахову. Про це на своїй Facebook-сторінці написав нардеп Олексій Гончаренко.

Раніше Міністерство культури внесло на розгляд Кабміну пропозицію призначити на посаду уповноваженого із захисту державної мови завідувачку кафедри журналістики Чорноморського національного університету імені Петра Могили (Миколаїв) Тетяну Монахову.

Додамо, що посада мовного омбудсмена передбачена законом «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Довідка:

Тетяна Монахова народилася 2 липня 1980 року в Миколаєві. В 2002 році закінчила Миколаївський державний педагогічний університет ім. В.О. Сухомлинського за спеціальністю «Учитель української мови і літератури та англійської мови й зарубіжної літератури».

У 2015 році захистила докторську дисертацію на тему «Сучасні стратегії текстотворення в українській мові» в Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова.