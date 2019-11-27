У львівських трамваях №3 і №6 пасажири самостійно зможуть відчиняти двері

ЛКП «Львівелектротранс» вводить в дію кнопки зовнішнього відкриття дверей у трамваях. Втім така опція буде доступною лише у берлінських вагонах, що курсують на маршрутах №3 і №6. Про це Львівському порталу повідомив речник «Львівелектротрансу» Іван Бондар.

Як розповів Іван Бондар, взимку львів’ян дедалі частіше турбує, чи тепло всередині трамвая. Тому аби в салоні зберігалось тепло, «Львівелектротранс» запустив роботу спеціальних кнопок, за допомогою яких пасажири, що стоять на зупинці, самостійно відчинятимуть двері трамвая.

«Працює це дуже просто: приїздить трамвай, водій дверей не відчиняє, ви це робите самостійно, натискаючи спеціальну клопку, яка знаходиться відразу на бортах біля кожних дверей. Тоді заходите у салон, а водій вже сам зачинить двері», – пояснив Іван Бондар.

Якщо ж пасажир, перебуваючи у салоні, хоче вийти, він зобов’язаний дочекатись, коли кнопка відчинення дверей засвітиться, опісля – натиснути на неї. Лише після цього двері відчиняться й пасажир зможе вийти на потрібній зупинці.

Функція відкриття/закриття дверей на вимогу пасажирів доступна лише у берлінських вагонах трамваїв №3 і №6, адже у них вже вмонтовані спеціальні кнопки. І тепер «Львівелектротранс» їх активував.

Нагадаємо, торік мерія придбала 30 вживаних берлінських трамваїв. Вартість одного становить майже 18 тисяч євро.