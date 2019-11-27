Олег Петренко: «Нацслужба здоров’я не має бути «бухгалтерією» при МОЗі»

Голова Національної служби здоров’я України Олег Петренко, який в оновленому МОЗі був людиною із команди Уляни Супрун, про те, чому вирішив піти з посади:

«Я написав заяву про звільнення з посади голови Національної служби здоров’я України. За власним бажанням. Сподіваюсь, найближчим часом уряд її підтримає. Причина – у нас дуже різні фундаментальні цінності з командою, що зараз працює над трансформацією системи охорони здоров’я. І це заважає працювати і мені, і їм. Відсутність однакового розуміння мети, складності процесів, спільної відповідальності та постійний пошук простих рішень у складних питаннях не допомагає знаходити спільну мову і постійно стає каменем спотикання.

Моє рішення в такому випадку – дати новій політичній команді можливість зробити це інакше, ніж робив і щоденно роблю це я. Бо дії завжди важливіші, ніж слова. Хоча слова теж важливі – я знаю, що значить створити організацію з «чистого листа». Велику організацію, якою є команда НСЗУ. Її люди – найцінніший актив!

Що це означає для продовження реформи? Трансформацію системи уже не зупинити. Зміни проросли на місцях і запустили процеси та очікування на усіх рівнях системи. Головне ми точно зробили – дали зрозуміти, що реальні зміни можливі. Справжні. В інтересах споживачів медичних послуг та медичного персоналу.

В якому стані я залишаю НСЗУ, організацію, яку створив власноруч з нуля? Національна служба здоров’я України зараз – це жива структура з впровадженими та налаштованими процесами на всіх рівнях, з людським обличчям та натхненим серцем. Це організація, яка здатна планувати та здійснювати задумане: первинка та реімбурсація – живе підтвердження тому. Це потужна команда справжніх професіоналів, які розробили першу в Україні програму медичних гарантій, і які здатні втілити її в життя в повному обсязі у 2020 році. Так, це молода організація, але це вселяє надію, що вона ще може удосконалюватись і зростати.

Первинна медична допомога повністю перейшла на нову модель фінансування. Програма реімбурсації «Доступні ліки» оновилася, всі процеси перейшли в електронну систему, з бюджеторієнтованої програма стала спрямованою на потреби пацієнта. Програма медичних гарантій з розрахунками, тарифами, пакетами послуг розроблена. Бюджет-2020 прийнятий. Тільки вперед!

Чим би я хотів, щоб була НСЗУ зараз? У мене відповідь одна – НСЗУ повинна стати єдиним національним стратегічним закупівельником медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій, з однаковими для усіх правилами та прозорим розподілом коштів. Це і є один із видів загальнообов’язкового солідарного медичного страхування. Так це працює в багатьох розвинених країнах. І тільки в такому статусі ми зможемо відповісти на виклики, які стоять перед системою охорони здоров’я України.

Чим точно не повинна бути НСЗУ – «бухгалтерією» при МОЗі. Більше поки коментувати своє рішення я не буду. Але далі буде. Не перемикайтесь… I`ll be back».