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Нещодавно створене управління екології міськради Львова очолила Олександра Сладкова

Вероніка Рой

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Керівницею нещодавно створеного управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради стала Олександра Сладкова. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Зазначимо, раніше Олександра Сладкова очолювала відділ урбаністики ЛКП «Інститут просторового розвитку».

Слід додати, рішення про створення такого управління було ухвалене на сесії Львівської міської ради 19 вересня. А 11 жовтня виконавчий комітет погодив проєкт рішення «Про затвердження Положення про управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради та його структури».

Основними завданнями управління є реалізація політики міської ради у сфері екології та збереження природних ресурсів, розробка та виконання екологічних програм та забезпечення контролю за охороною довкілля, дотриманням екологічних норм та стандартів. А також забезпечення реалізації програми благоустрою міста у частині озеленення, а також використання, захисту та збереження природних ландшафтів, природоохоронних об’єктів та зелених зон міста.

Довідка

Сладкова Олександра Андріївна народилася в 1986 році у Львові. Отримала вищу освіту в ЛНУ імені Івана Франка за двома спеціальностями: міжнародні економічні відносини (2009) і соціологія (2010). Навчалася на післядипломній освіті у Вищій школі економіки за спеціальністю «управління в кризових ситуаціях» (2011, Польща). Закінчила навчальну програму Гаазької академії місцевого самоврядування (2013, Нідерланди), навчальну програму Належне врядування школи управління УКУ (2014, Львів) та навчальну програму школи урбаністики CANactions (2015, Київ).

Олександра працювала у понад 30 великих проектах з урбаністики, озеленення, мобільності, охорони спадщини. Адмініструвала розробку проектів вулиць, громадських просторів, подвірь (понад 40 проектів). Організувала і модерувала понад 10 урбаністичних воркшопів (в тому числі три дитячих). Спеціалізується на залученні мешканців до розробки проектів громадських просторів, концепцій та стратегій. Модерує громадські слухання та відкриті дискусії. Проводить урбаністичні дослідження. Є членом Міської комісії безпеки дорожнього руху. Є співзасновником громадської ініціативи з спільнокошту озеленення Львова. Підбирає рослини для міських вуличних посадок.

Вільно володіє англійською мовою.

Фото: ЛМР

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