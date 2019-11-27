Нацбанк заявив про тиск з боку Коломойського

Правління Національного банку України заявило про тиск на Нацбанк з боку бізнесмена Ігоря Коломойського. Про це йдеться у зверненні регулятора.

«Кілька тижнів триває сфокусована атака на Національний банк у формі замовних спекуляцій та наклепу у медіа, проплачених мітингів під стінами НБУ і навіть спроби насильницького вторгнення в НБУ «тітушками». Ми вважаємо, що цей тиск на Національний банк здійснює олігарх та ексвласник ПриватБанку Ігор Коломойський, який заборгував державі 5,5 млрд доларів США, виведених із ПриватБанку до націоналізації. Водночас держава – президент, уряд, Національний банк – об’єднані єдиною позицією, що кошти мають бути повернуті», – наголошують у Нацбанку.

Також у Нацбанку пояснюють, що мета атаки – створити керований інформаційний хаос, щоб, дискредитувати НБУ і реформу з очищення банківського сектору, змінити керівництво та у майбутньому вдатися до ручного управління НБУ, уникнути відповідальності та необхідності повертати державі виведені з ПриватБанку кошти та стати на заваді співпраці України з міжнародними партнерами та насамперед МВФ, який підтримує позицію держави, що колишні власники збанкрутілих банків повинні повернути державі кошти.

Крім цього, у Нацбанку наводять низку фактів, які, на думку автора звернення, свідчать про замовний характер цієї інформаційної кампанії та про те, що замовником є саме Ігор Коломойський.

«По-перше, мітингарі під НБУ, за свідченням медіа, отримують гроші за участь у мітингах. Організатором мітингів є громадська організація «Стоп корупції», яку виключили у вересні 2018 року із Глобальної мережі журналістів розслідувачів (GIJN) через непрофесіоналізм і конфлікт інтересів. По-друге, до мітингів з 25 листопада долучилися працівники «Нікопольського заводу феросплавів» та інших підконтрольних Ігорю Коломойському підприємств, які до цього пікетували офіси ПриватБанку у Дніпрі та Києві. По-третє, атака реалізується через головного «виконавця» – депутата Олександра Дубінського, фігуранта антикорупційних розслідувань, якого в медіа називають рупором олігарха Коломойського», – мовиться у повідомленні Нацбанку.