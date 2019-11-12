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Родина нардепа від «Слуги народу» Дубінського має 17 авто і 24 квартири, – ЗМІ

Вероніка Рой

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Колишній журналіст та народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський і його родина протягом останніх кількох років стали власниками загалом 24 квартир, 17 автівок, двох будинків і 70 соток землі. Про це повідомляє Bihus.info.

«Ексжурналіст та нардеп від «Слуги народу» Олександр Дубінський і його родина протягом останніх кількох років стали власниками загалом 24 квартир, 17 автівок, двох будинків і 70 соток землі на загальну суму близько двох з половиною мільйонів доларів. Офіційні доходи родини при цьому не могли дозволити купівлю такої кількості майна», — йдеться у розслідування.

Як зазначають журналісти, нардеп нині є власником 10 автомобілів, які придбав протягом останніх п’яти років. Вони, найвірогідніше, є частиною депутатського захоплення — поновлення старих, але культових моделей. Про це сам Дубінський вже розповідав в профілі на автофорумі.

«При цьому користується нардеп Toyota Land Cruiser 2013 року випуску, яка коштує майже 50 тисяч доларів і офіційно належить його матері Аллі Березовській. Пенсіонерка також володіє чималим автопарком у якому загалом 7 автомобілів. Серед них два Mercedes G55 2009 року випуску та Е55 2003-го, Land Cruiser, про який ми вже згадували, і Maserati Coupe Cambiocorsa 2006 року випускуа»,  — зазначють у Bihus

Окрім цього у народного депутата, його дружини Лесі Цибко і вищезгаданої матері — ціла колекція нерухомості в Києві та області. Зокрема, Дубінський є власником двох квартир в прилеглому до п’ятизіркового готелю на березі Дніпра Fairmont Grand Hotel будинку. Їх він нібито придбав у 2014-му за 200 тисяч доларів. Таку вартість сам нардеп пояснив просіданням ринку. Щоправда вже у 2016 році оціночна вартість таких квартир сягала півмільйона доларів.

Також у Дубінського шість земельних ділянок в Хотові, що під Києвом, на двох з них вже зведено маєток. Земля з будинком у нардепа є і в Солом’янському районі Києва. Ще «слуга народу» має квартиру в елітному житловому комплексі «Французький квартал» на Печерську і квартиру на Теремках, йдеться у розслідуванні Bihus.

Зазначимо, до обрання нардепом Олександр Дубінський працював на телеканалі «1+1» — у телепрограмі розслідувань «Гроші», яка займалася викриттями корупції, зокрема й недекларуванням майна чиновниками. Сам Дубінський, потрапивши до парламенту, заявив, що до 2020 року декларацію не подаватиме. За словами нардепа його офіційна зарплатня на телеканалі «1+1» становила близько 70-80 тисяч гривень на місяць. Цього недостатньо для купівлі такої кількості нерухомості.

Як повідомляється, власницею ще 7 квартир у Києві є дружина нардепа Леся Цибко.

«У жовтні 2015 Леся Цибко купила три квартири в елітному кварталі на Печерську, потім докупила ще одну квартиру там же. Через рік —  придбала ще одну — трикімнатну. Загалом, за три роки дружина Олександра Дубінського вклала у нерухомість приблизно третину мільйона доларів. Оцінити офіційні заробітки дружини нардепа доволі складно. Тому що вона працювала у громадські організації «Ліга фінансового розвитку», де жінка була директоркою з маркетингу, а сам Дубінський — засновником. Організація раніше регулярно проводила різноманітні круглі столи, що стосувалися банківського сектору. Щоправда, остання публічна активність «Ліги фінансового розвитку» була навесні 2014-го», — йдеться у матеріалі журналістів.

Крім цього, зазначається, що загалом 19 об’єктів нерухомості знаходяться у власності матері Дубінського. Вартість активів Алли Березовської — приблизно мільйон доларів. Значна частина нерухомості з’явилася у жінки безпосередньо перед парламентськими виборами.

За інформацією журналістів, до 2016 року офіційний дохід Березовської формувала пенсія. Пояснювати походження статків народний депутат відмовився.

Відео: Bihus.info

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