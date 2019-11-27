На Сихові працюватиме резиденція святого Миколая. Графік роботи

Вже 15 грудня у Центрі Довженка, що на проспекті Червоної Калини, 81, запрацює резиденція святого Миколая. Про це у Facebook повідомляють організатори.

«У нас відкриває свою Резиденцію сам Святий Миколай. Дітки, а також і дорослі зможуть провести час разом із Миколаєм, аніматорами, які будуть створювати святковий настрій усім навколо. Резиденція працює з 15 грудня до 19 грудня», — повідомляють організатори.

Дітки, які завітають у резиденцію святого Миколая, отримають подарунки: книгу від видавництва «Основи», розмальовку та солодкий подарунок. Вартість входу для дитини разом із одним із батьків 150 грн.