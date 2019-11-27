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На пилорамі у Дрогобицькому районі помер 34-річний чоловік

Ольга Денисяка

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Вчора ввечері, 26 листопада, під час роботи на пилорамі на чоловіка впала колода. Від отриманих травм він помер на місці. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Як встановили поліцейські, 34-річний мешканець одного з сіл району привіз на пилораму колоди аби розпиляти їх. Під час розвантаження одна з колод впала на нього, спричинивши тілесні ушкодження, від яких чоловік помер на місці події.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України з приміткою «нещасний випадок». Поліцейські встановлюють обставини події.

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