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На Львівщині в ДТП загинув велосипедист

Вероніка Рой

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Вчора, 26 листопада, близько 16.15 на автодорозі Львів-Самбір-Ужгород в одному з сіл Старосамбірського району автомобіль ВАЗ насмерть збив велосипедиста. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Як попередньо встановили слідчі, 29-річний мешканець району, керуючи автомобілем ВАЗ-2105, скоїв наїзд на велосипедиста, 54-річного місцевого жителя. Внаслідок наїзду чоловік отримав тілесні ушкодження, від яких помер у лікарні.

Водій «Жигулів» затриманий в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП. Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від трьох до п’яти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого.

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