На Львівщині у водія автобуса знайшли нарковмісні таблетки

Сьогодні, 27 листопада, у водія автобуса, що приїхав з Німеччини, митники знайшли обмежені для ввезення в Україну таблетки. Про це Львівському порталу повідомили у персслужбі Львівської митниці ДФС.

Так, львівські митники виявили понад 260 таблеток, зокрема «Tramadol» та «Tilidin», а також інші медичні препарати, які обмеженні для ввезення громадянами на митну територію України. Водій автобуса перевозив їх в дорожній сумці.

Такі його дії мають ознаки передбачені ст. 309 Кримінального кодексу України. За цим фактом проінформовано правоохоронні органи.

Фото: ДФС