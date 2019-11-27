Комунальники розповіли, коли зникне сморід на Стуса

У Львові почали будувати вентиляційну систему, яка повинна ліквідувати неприємний запах на вулиці Стуса. Мешканцям обіцяють, що сморід зникне вже в січні наступного року. Про це сьогодні, 27 листопада, повідомив головний технолог ЛМКП «Львівводоканал» Микола Одуха, передає кореспондент Львівського порталу.

Тривалий час львів’яни потерпають від неприємного запаху на вулиці Стуса. Головний технолог ЛМКП «Львівводоканал» Микола Одуха пояснив, що причина постійного смороду в тому, що тут знаходиться водорозділ, який розділяє два басейни Львова.

Відтак із Чорноморського басейну, тобто з Сихова, сюди по напірних трубопроводах поступають стічні води. Без доступу кисню вони починають бродити, виділяється сірководень, що і спричиняє відповідний запах, який виходить назовні через решітки дощоприймачів і нещільності в колодязях.

Аби боротися з неприємним запахом, минулого тижня почали встановлювати примусову вентиляцію.

«Ми встановимо два вентилятори, які перехоплюватимуть зіпсоване повітря і відправлятимуть його в 11-метрову вентиляційну трубу. Так, гази будуть розсіюватись у найвищій точці і не дошкулятимуть місцевим мешканцям. Також встановимо прилад, який вимірюватиме кількість сірководню в повітрі, і якщо буде перевищено норму, то автоматично збільшуватиметься потужність вентилятора. А в разі необхідності увімкнеться другий резервний вентилятор», – розповів Микола Одуха.

Він запевнив, що за сприятливої погоди обладнання запустять до січня 2020 року.

Відзначимо, що такий проєкт наразі перший та єдиний в Україні, а його вартість – майже 1,9 мільйона гривень.

Львівський портал повідомляв, що рішення встановити вентиляційну систему у каналізаційному колекторі в районі вул. Угорської – просп. Червоної Калини у квітні 2019 року видав виконавчий комітет Львівської міської ради.

Нагадаємо, новий колектор на вул. Стуса встановили у 2016 році. Підрядник, який його облаштовував, давав гарантію терміном на 50 років. Також після сильної зливи восени 2016 року на щойно відремонтованій дорозі на вул. Стуса провалилась вантажівка. Причиною цьому став старий колектор.