Чорна п’ятниця 2019. Чим небезпечний масовий шопінг та як його пережити

Цієї п’ятниці, 29 листопада, на ураїнських шопоголіків чекає найочікуваніша подія грандіозних розпродажів — Чорна п’ятниця. Попри очевидні переваги такого масового шопінгу не варто забувати, що це все-таки хід маркетологів, мета якого — аби ви купили якомога більше товару. Відтак колишня очільниця Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook дала поради, які допоможуть провести цей день максимально ефективно та без шкоди для здоров’я і гаманця.

За її словами, істерія довкола знижок та полювання за вподобаними речима може змусити почуватися нервово, знічено чи розгублено. Адже усі хочуть купити найкращі товари за якомога менші гроші, ухопити саме ту модель самого того кольору. Саме тому шопінг у чорну п’ятницю, як і під час інших великих розпродажів чи акцій, перетворюється буквально на полювання, а відтак — суцільний стрес.

«Натомість хтось може переживати стрес через неможливість взяти участь у цьому святі знижок — через фінансовий стан, інші актуальні пріоритети абощо. Але навіть у такому випадку не варто засмучуватися чи почуватися неповноцінними. Наявність речей не є запорукою щастя, а бути модними можна не лише в новій колекції брендового магазину. Трохи винахідливості і гардероб можна оновити власноруч або ж за мінімальні гроші», — повідомляє Уляна Супрун.

Також вона зазначає, що крім психологічних, існують і фізичні загрози від перебування у великому скупченні людей — тобто в торговельному центрі під час знижок. Коли всі поспішають і штовхаються, можна впасти та травмуватися.

«У натовпі, в задусі та «на нервах» може підвищитися тиск — так виникає ризик інфаркту та інсульту. Будь обережні та намагайтеся уникати великих та гучних скупчень людей. Крім того, велике скупчення людей означає і велике скупчення бактерій та вірусів. По-перше, всі дихають одне на одного, і є великий ризик підхопити якийсь вірус. По-друге, всі копирсаються в коробках та кошиках із речима — торкаючись їх руками. Хто знає, чи всі ці люди мили руки сьогодні. Те саме стосується і примірок речей. Поручні ескалаторів також можуть бути осередком бактерій, серед яких, із високою ймовірністю, є патогенні. Тож перш ніж терти очі, ніс чи обіймати дітей після того, як потрималися за поручні, краще їх помити», — пояснює колишня очільниця МОЗ.

Крім цього вона наголошує, що там де є великі скупчення людей з грошима, значно зростає ризик крадіжок. Тому слід стежити за гаманцями, телефонами, ключами від авто та іншими цінними речами.

«Коли в п’ятницю всі прямують до торговельних центрів, на дорогах неминуче виникають затори, що також підвищує ризик аварійності. Можливо, є сенс поїхати за покупками на метро чи іншому громадському транспорті або ж взагалі надати перевагу онлайн-шопінгу», — зазначає Уляна Супрун.

Щодо онлайн-шопінгу, то колишня очільниця МОЗ вважає, що під час такої закупівлі люди мають більше часу подумати над вибором, порівняти варіанти не в гучному натовпі інших покупців, не торкаєтесь потенційно брудних речей — словом автоматично відпадають майже всі ризики для здоров’я.

«Але є і зворотна сторона — тут дещо більший ризик наробити необдуманих покупок та піддатися на вплив маркетологів. Адже в діджиталі магазини знають про нас доволі багато. І можуть з усіх боків пропонувати нам товари, що відповідають нашим вподобанням, але не були в наших планах. У офлайн-магазинах через натовп можна банально щось не помітити», — додала Уляна Супрун.

Як встояти від необдуманих покупок і не перетворити шопінг на суцільний стрес:

Заздалегідь обдумайте список потенційних покупок. Якщо маєте можливість — заздалегідь перегляньте наявні пропозиції та анонси магазинів щодо знижок, аби власне в день акції не гаяти час на блукання торговельними центрами або стояння в заторах на шляху до різних магазинів.

Якщо плануєте купувати одяг, особливо, якщо багато — перегляньте свій гардероб, заберіть із нього речі, які не будете носити далі. Але не варто їх ховати на смітнику. Речам у хорошому стані будуть раді в благодійних організаціях або зрештою їх можна продати. Зрештою можна прихопити пакунки зі старими речима з собою до ТРЦ — там можуть бути бокси благодійних організацій або бокси, куди можна здати старі речі, та отримати за це знижку. Якщо ж впевнені, що он та сукня і оте пальто вже віджили своє — можливо, варто спробувати дати їм друге життя. Кравець або власні руки — вам допоможуть.

Купуйте речі, вироблені в Україні. Так ви підтримуєте платників податків, сприяєте нашому економічному розвитку, і менше згубно впливаєте на довкілля, адже витрати та забруднення від логістики менші.

Ви можете купувати не речі, а досвід. Саме новий досвід: подорожі, навчальні курси, книжки, в тому числі електронні, квитки на концерти — роблять наc щасливими на тривалий час. На відміну від суто матеріальних речей. Досвід не створює сміття і не має карбонового сліду, та не порушує нічиїх прав. Утилізувати досвід, на відміну від 100500 дешевих футболок, не потрібно.

Будьте чемними та не створюйте проблем іншим. Нехай шопінг буде приємним для всіх.

Бізнес має знайти баланс між прагненням заробити якомога більше грошей і безпекою своїх співробітників і клієнтів. Адміністрація торговельних центрів та супермаркетів також має подбати про безпеку своїх відвідувачів — гарантувати доступ до аварійних виходів, мінімізувати ризики утворення черг та великих скупчень людей там, де це можливо.

Чорна п’ятниця дійсно хороша нагода придбати щось, про що ви давно мріяли, але не доходили руки або завжди було шкода грошей. Це також можливість купити речі не по сезону, а відтак, ще дешевше, чи підготуватися до новорічних свят та придбати подарунки, не витративши при цьому всі гроші світу. Гарної чорної п’ятниці та корисних покупок.

Детальніше про історію масових розпродажів у Чорну п’ятницю читайте у матеріалі Львівського порталу: «Позичене щастя: Black Friday vs Біда чорна».