В Україну йде потепління, але ненадовго

Кінець листопада принесе в Україну короткочасне потепління. Водночас із циклоном у деякі регіони прийдуть опади: дощ, подекуди із мокрим снігом. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко, передає Львівський портал.

«Ну все, морози відступають – тепло наближається.

Вже завтра, 27 листопада, зима зачохлить свої тромбони, лютні і скрипки, репетиція закінчилася. Поки що», – написала Наталка Діденко.

Вдень температура повітря становитиме 2-6 градуси тепла, на Заході та Півдні – 5-11 градусів із позначкою «плюс».

Водночас Чорноморський циклон принесе на південну частину та у східні області дощі та поривчастий вітер. Дощ змінюватиме мокрий сніг, тому на дорогах прогнозують ожеледицю. На решті території України – без істотних опадів.

«Це потепління буде короткочасним, 1-2 грудня до нас знову прийде похолодання», – додала синоптик.